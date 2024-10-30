Бурляев ответил, почему Андрейченко никак не комментирует конфликт на Украине

Народный артист России и кинорежиссер Николай Бурляев в интервью Игорю Кольке высказался о Наталье Андрейченко, которая вернулась из Мексики и отказалась комментировать конфликт на Украине, сообщает «Абзац» .

«Она чудный человек, у нас с ней очень добрые отношения были всегда. Она в том мире живет. Если она здесь (в России — ред.) что-то скажет, что тому миру неугодно, она понимает, чем это кончится. А у нее там, видимо, уже и корни какие-то, и уже обжилась она там», — заявил артист.

Он подчеркнул, что каждый человек сам решает, как ему поступать в сложившейся ситуации, исходя из своих убеждений и воспитания.

В феврале 2024 года Андрейченко оказалась в центре скандала, когда во время интервью отказалась говорить о своих взглядах на ситуацию на Украине, сославшись на опасения о судьбе своей автобиографической книги.

Вместо этого она произнесла известный хиппи лозунг: «Занимайтесь любовью, а не войной». Она также называла себя «американской актрисой», но на презентации своей книги в России заявила о своей патриотичности и о том, что вернулась в трудное время для страны.