Квартира загорелась в Заречье подмосковного Одинцовского округа

сегодня в 11:28

Квартира загорелась на пятом этаже многоквартирного дома в Заречье Одинцовского городского округа в Московской области. Об этом сообщает 360.ru .

Возгорание произошло в девятиэтажном доме. Жильцы не могли покинуть квартиру. Они просили помочь им, крича с балкона.

В местных чатах люди сообщают, что на верхних этажах сложно дышать из-за дыма. Также они не могут эвакуироваться по пожарной лестнице.

В настоящий момент возгорание ликвидировано, но причина его появления неизвестна.

Ранее в ТЦ «Метрополис» на Ленинградском шоссе в Москве произошел пожар. Загорелось архивное помещение комплекса.

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