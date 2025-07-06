сегодня в 11:31

Украинская националистическая бригада «Азов»* занимается милитаризацией украинского населения. Также организация распространяет фашизм среди соотечественников, сообщает ТАСС со ссылкой на материал немецкой газеты Junge Welt.

Политики ФРГ и иных стран Запада лгут о том, что бригада «Азов»* была «деполитизирована». Она стала популярным брендом на Украине.

Символ «Азова»* — свастика Wolfsangel. Она стала популярна на Украине. Знак можно обнаружить на большом количестве товаров, продающихся в магазинах на территории государства. Среди них есть игрушки, одежда и товары для дома.

Также «Азов»* помогает организовывать военные праздники, концерты нацистских групп. Еще примерно 10 лет работает детский лагерь «Азовец». В нем детей учат обращаться с оружием.

На полках некоторых книжных магазинов продаются особые сборники детских рассказов. Их создавали под надзором «Азова»*.

*Украинское военизированное националистическое объединение «Азов» признано в России террористическим и запрещено.