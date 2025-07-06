В Пулково из-за приостановки работы 11 июля задержали около 60 рейсов

Петербургский аэропорт Пулково восстанавливает нормальную работу, несмотря на серьезные проблемы с расписанием. 11 июля ситуация была сложной. На фоне воздушной тревоги отменили 11 вылетающих рейсов, около 60 рейсов задержали, сообщает «Фонтанка» .

Трудности возникли не только с рейсами, которые должны были совершить вылет из Северной столицы, но и с прилетающими самолетами. 17 рейсов не состоялись вовсе, а почти 90 перенесли на другое время.

Из-за этих проблем с самолетами многие путешественники решили пересесть на поезда. Особенно заметно увеличилось количество пассажиров, выбирающих железнодорожное сообщение между Петербургом и Москвой.

Ночью 11 июля в Ленинградской области была объявлена воздушная тревога в связи с возможными атаками украинских дронов. На фоне этого аэропорт Пулково приостанавливал свою деятельность. За ночь дежурными средствами ПВО было ликвидировано три вражеских беспилотника.