Брынцалов о работе Мособлдумы осенью: рассмотрим законы о бюджете и «наливайках»

Основное, чему будет посвящена работа Мособлдумы в осеннюю сессию, — формирование бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Базой для работы над главным финансовым документом региона станут те наказы, которые депутаты получили на встречах с жителями, сообщил в интервью РИАМО спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.

«Бюджет — это не просто цифры на бумаге, это отражение требований и нужд наших жителей, будь то улучшение инфраструктуры, постройка новой школы или поликлиники, дополнительная матпомощь самым нуждающимся», — сказал Брынцалов.

Он отметил, что в приоритете работы еще социальная сфера. Деньги должны быть направлены на улучшение жизни граждан.

Кроме того, по словам спикера Мособлдумы, осенью депутаты начнут работать над проектом закона о «наливайках». Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу подобных заведений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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