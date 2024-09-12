Подробнее об этом в интервью рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

— Игорь Юрьевич, сессия только открылась, летом заседаний не проводилось. А что в это время делали депутаты?

— Лето для нас — это пора активной работы «на земле». Наша задача не только принимать законы, но и смотреть, как они реализуются на практике, и получать обратную связь от жителей. Поэтому в первую очередь в летние месяцы мы активно следили, как реализуются законы, возникают ли у наших граждан трудности при оформлении льгот, требуется ли помощь.

Еще одна важная составляющая нашей работы — регулярные встречи с жителями. С июня по август депутаты лично встречались с семьями участников СВО. Узнавали, как еще мы можем помочь каждой конкретной семье, что нужно дополнительно купить, и отправляли помощь нашим бойцам и их товарищам. Кроме этого, мы получили обращения, которые лягут в основу нашей дальнейшей законодательной работы.

Как сказал наш президент, «все должны работать как на линии фронта, все должны чувствовать себя мобилизованными, и только так мы добьемся тех целей, которые перед собой ставим». Мы собирали и продолжаем регулярно собирать гуманитарную помощь на фронт и для жителей приграничных регионов. Многие из наших депутатов лично отвозят гумгрузы в приграничные территории и в зону СВО. Эта работа продолжалась и летом.

Кроме этого, в августе мы провели масштабный форум региональных брендов «100% креатив», участники которого собрали более 600 тысяч рублей и порядка 3 тонн гумгруза в рамках региональной акции «Доброе дело». Радует, что многие предприниматели и жители не остались в стороне и активно подключились к сбору помощи для наших сограждан, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Со своей стороны депутаты также навещают и оказывают адресную помощь тем, кто сейчас проживает в подмосковных пунктах временного размещения. Мы собирали и продолжим собирать гумпомощь для жителей Курской области и для тех, кто сейчас проживает в ПВР.

— Мособлдума уже провела первое заседание осенней сессии. Какие важные законы на нем были приняты?

— В первую очередь это, конечно, законы в сфере социальной поддержки.

Летом мы провели форум «Активное долголетие», пообщались с нашими дорогими жителями пожилого возраста. Очень воодушевляет, что в нашем регионе так много активных людей, по-настоящему молодых духом. Мы их очень уважаем и стараемся окружить заботой. В ходе форума обсудили меры поддержки, которые мы предоставляем нашим пенсионерам.

В результате приняли закон об увеличении ежемесячных доплат одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет. Эта мера затронет порядка 70 тысяч наших жителей.В бюджете региона на эти цели предусмотрено почти 1,3 миллиарда рублей.

Еще один принятый закон направлен на привлечение молодых специалистов в школы Московской области. Ежегодно количество школьников в нашем регионе растет, мы строим больше всего объектов образования в стране. Поэтому нам очень нужны профессиональные кадры.

Мы хотим, чтобы молодые педагоги видели, что работа в подмосковной школе — это возможность профессиональной самореализации, это достойные условия труда, это постоянный личностный рост и интересная насыщенная жизнь.

Принятым законом вводится новая категория — молодые работники, они могут преподавать в школе, учась на последних курсах колледжей и вузов. Для молодых работников будет установлена выплата на период их обучения и преподавания. Размер выплаты будет установлен дополнительно постановлением Правительства региона.

Статус «молодой специалист» смогут получить те, кто прошел профпереподготовку и начал преподавать в школе в течение полугода или на последних курсах колледжа или вуза.

Это важно, потому что молодым специалистам у нас положены «подъемные», а также ежемесячная выплата.

Отдельно в законе мы учли ребят, которые выбрали для себя путь педагога, но отправились защищать нашу Родину в зону СВО. Они не потеряют статус «молодого специалиста» и положенные меры поддержки, если, вернувшись с фронта, в течение года продолжат преподавать.

— Какие еще законопроекты Мособлдума планирует рассмотреть в этой сессии?

— Конечно же, основное, чему будет посвящена наша работа, — формирование бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Базой для работы над главным финансовым документом региона как раз станут те наказы, которые мы получили в результате встреч с жителями.

Бюджет — это не просто цифры на бумаге, это отражение требований и нужд наших жителей, будь то улучшение инфраструктуры, постройка новой школы или поликлиники, дополнительная матпомощь самым нуждающимся.

По-прежнему в приоритете для нас — социальная сфера. Каждый рубль, который мы закладываем в бюджет, должен работать на улучшение жизни наших граждан.

Осенью мы приступаем к работе над законопроектом о «наливайках».Президентом был подписан закон о праве регионов ограничивать работу таких заведений.

Здесь мы будем руководствоваться прежде всего защитой наших жителей. Псевдокафе в многоэтажках днем работают как обычные магазины, а по ночам продают алкоголь на разлив. И граждане очень недовольны таким соседством — постоянный шум, беспорядок, вызовы полиции.

Теперь у нас есть законодательный инструмент, которым мы планируем воспользоваться. Мы рассмотрим возможность ввести ограничение на продажу алкоголя в местах общепита в МКД.

Еще одна важная тема, по которой мы получаем достаточно много обращений, — регистрация домашних животных. В Подмосковье мы периодически слышим о тех или иных инцидентах, связанных с нападением собак. Некоторые ситуации осложняются тем, что напавшая собака была на самовыгуле, а ее хозяин пытается всячески избежать ответственности.

На законодательном уровне нами уже были приняты меры. С 1 сентября прошлого года в Подмосковье действует закон об обязательной регистрации собак. Других животных можно регистрировать по желанию.

Благодаря регистрации питомца можно быстро найти и его владельца. К тому же это полезно для самих хозяев –если четвероногий друг потеряется, его будет гораздо проще и быстрее найти.

При этом мы пока не стали вводить штрафы за отсутствие регистрации. Вначале мы хотели посмотреть, как закон будет работать на практике. Радует, что есть владельцы, которые подошли к вопросу ответственно и в срок зарегистрировали своих собак. Но, к сожалению, есть и те, кто не хочет регистрировать питомцев и, например, выпускает их на самовыгул или выгуливает без намордника и поводка.

Поэтому в осенней сессии мы планируем вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность законодательного введения штрафов за отсутствие регистрации животных.