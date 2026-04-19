Брат Артема Чекалина: дети рыдали после приговора отцу

Брат блогера Артема Чекалина Аркадий рассказал, что дети Артема плакали после того, как их отцу вынесли суровый приговор, который семья планирует обжаловать, сообщает «112» .

«Трое детей, которые очень сильно привязаны к отцу. Артем как отец — он отличный, прямо от души, хороший очень. Вы знаете, эти слезы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно», — сказал Аркадий.

Ранее Чекалина отправили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов. Такое же дело расследуется против его экс-жены Валерии, известной как Лерчек, но в рамках отдельного производства. Сейчас оно приостановлено, так как женщина борется с раком желудка 4 стадии.

До суда блогер и бизнесмен записал видеообращение, в котором заявил, что не считает себя виновным.

