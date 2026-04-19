Брат Артема Чекалина: дети рыдали после приговора отцу
Брат блогера Артема Чекалина Аркадий рассказал, что дети Артема плакали после того, как их отцу вынесли суровый приговор, который семья планирует обжаловать, сообщает «112».
«Трое детей, которые очень сильно привязаны к отцу. Артем как отец — он отличный, прямо от души, хороший очень. Вы знаете, эти слезы, которые я видел, когда они уезжали, это страшно», — сказал Аркадий.
Ранее Чекалина отправили в колонию на семь лет за перевод денег на счета нерезидентов с применением подложных документов. Такое же дело расследуется против его экс-жены Валерии, известной как Лерчек, но в рамках отдельного производства. Сейчас оно приостановлено, так как женщина борется с раком желудка 4 стадии.
До суда блогер и бизнесмен записал видеообращение, в котором заявил, что не считает себя виновным.
