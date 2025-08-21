Бородатой агаме впервые в России провели МРТ

сегодня в 20:38

Специалисты ветеринарной клиники Чехова впервые в России провели МРТ головного мозга бородатой агаме по кличке Крепыш. Процедура прошла успешно, сообщает Baza .

Ящерицу весом 400 г доставили в клинику с вестибулярным синдромом и очень высоким уровнем лейкоцитов. Чтобы поставить точный диагноз, ветеринары решили провести МРТ.

Так как процедуру ранее не делали, медикам пришлось потренироваться. Сначала они обследовали котят, затем — большую ящерицу. Только после этого к процедуре допустили Крепыша.

Животное стойко перенесло обследование. Уже через 25 минут после пробуждения Крепыш проявил повышенный аппетит.

Благодаря МРТ ветеринары нашли у ящерицы инфекционный менингоэнцефалит. Крепышу предстоит долгий курс антибиотиков. Также ветеринары хотят опубликовать про исследование научную статью.

Ранее МРТ агамам делали только для того, чтобы выявить опухоли.

Ранее стало известно, что подмосковный центр выхаживает птенцов журавля-красавки, найденных в аэропорту Улан-Удэ. Кладку редких птиц обнаружили прямо возле взлетной полосы.