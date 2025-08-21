Подмосковный центр выхаживает птиц, найденных в аэропорту Улан-Удэ

Специалисты Волоколамского центра воспроизводства редких видов животных спасли птенцов журавля-красавки, которые были обнаружены на территории аэропорта Байкал в Улан-Удэ. Инцидент произошел, когда сотрудники аэропорта при обследовании прилегающей территории обнаружили кладку редких птиц прямо возле взлетной полосы. Осознав важность ситуации, они незамедлительно сообщили о находке специалистам, что позволило быстро среагировать и предпринять меры по спасению яиц, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Руководитель подмосковного центра Павел Рожков лично доставил яйца в Волоколамск в термоконтейнере, после чего специалисты создали оптимальные условия для их инкубации. В начале июня из яиц вылупились птенцы — один самец и одна самка. Сейчас двухмесячные журавлята активно знакомятся с окружающей средой, учатся есть, гулять по вольеру и взаимодействовать со специалистами центра. В скором времени малыши научатся летать, а посетители зоопарка смогут уже сейчас любоваться их милыми зачатками.

Особое внимание уделяется именам для этих редких птиц. Зоологи предлагают название для самца, вдохновляясь легендарными сибирскими реками и притоками, которые протекают через Бурятию и Байкал: возможные варианты включают Баргузин, Витим, Темник, Чикой или Иркут. Для самки предлагаются имена, связанные с крупнейшей сибирской рекой — Селенгой, или другими реками, такими как Турка, Ока, Чуя, или название, символизирующее снежное начало — Снежная.

Ведомство напоминает, что при обнаружении птенца на земле не рекомендуется поднимать его или кормить, поскольку, скорее всего, его родители находятся поблизости и заботятся о нем. В данном случае лучше оставить птенца на месте, чтобы не мешать природным инстинктам родителей и не создавать опасность для малыша. Однако если у пернатого имеются явные признаки проблем со здоровьем, такие как сломанное или переломленное крыло, сильные повреждения, а также симптомы недомогания или если место представляет опасность для ещё не вылупившихся птенцов, необходимо обратиться за профессиональной помощью к ветеринарным специалистам. Для получения информации о ближайшей ветеринарной клинике можно позвонить по телефону +7 (495) 668-01-25 или записаться на прием через региональный портал госуслуг.

