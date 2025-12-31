Борис Щербаков отказался вести новогодние корпоративы даже за двойной гонорар

Народный артист России Борис Щербаков отказался вести новогодние корпоративы 30 и 31 декабря даже за двойной гонорар. Актер уехал на отдых до 2 января, сообщает Mash .

76-летний артист неохотно соглашается на участие в ресторанных шоу и корпоративных мероприятиях, поскольку такой формат ему не нравится. Даже если Борису Васильевичу предлагают вдвое увеличить гонорар.

Актер не изменил своим принципам и в новогодние праздники. Он предпочитает спокойный отдых. При этом продолжает работать телеведущим и 2-3 раза в месяц участвует в съемках. Щербаков выбирает только те проекты, которые ему интересны, и заранее обсуждает с организаторами объем работы. Это позволяет ему сохранять баланс между работой и здоровьем, учитывая необходимость восстановления подвижности тазобедренного сустава.

Ранее стало известно, что 76-летний певец Валерий Леонтьев заработает минимум 60 млн рублей за новогодние праздники.

