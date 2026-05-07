Месяц-два: Алиханов раскрыл сроки отправки российских самолетов авиакомпаниям
Алиханов: изготовителям нужен один-два месяца для отправки самолетов покупателям
Российским изготовителям нужен один-два месяца после оформления нужных документов для начала отгрузки самолетов авиакомпаниям. Об этом РИА Новости рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов.
В учет необходимо брать готовность серийных бортов. За счет этого уже через один-два месяца после получения документов отправляют самолеты авиакомпаниям.
При этом начало использования воздушных судов — «достаточно размытый процесс». Сперва их проверяют на коротких полетах.
Во время этого проводят обучение для пилотов. Также с самолетом учатся работать и сотрудники наземных служб.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.