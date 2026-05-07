Иван Щербаков: в Лефортове построят жилой дом по программе реновации

В Москве согласовали проект жилого дома по программе реновации, который расположится по адресу: Авиамоторная улица, дома № 21, 23. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

На месте старых пятиэтажек по адресам: Авиамоторная, 21 и 23 появится новостройка.

«Проектом предусмотрено возведение шестисекционного монолитного здания. В нем запроектированы 393 квартиры, девять из которых будут приспособлены для проживания людей с ограниченными возможностями здоровья. Все они будут сданы с чистовой отделкой, выполненной с применением современных долговечных и безопасных материалов», — рассказал Иван Щербаков.

Первые этажи здания отдадут под общественные пространства. Их общая площадь составит около 1,4 тыс. кв. м. В период заселения здесь временно разместится информационный центр для новоселов.

Во дворе установят детские и спортивные площадки с каучуковым покрытием, разобьют зоны отдыха с лавочками и дорожками. Также территорию планируют озеленить.

Дом органично впишется в район: рядом — остановки «Юрьевского переулка» и станция метро «Авиамоторная».

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов ранее рассказывал, что более 1 тыс. москвичей приступят к поэтапному осмотру квартир по программе реновации в Головинском районе.

Программу реновации утвердили в столице в 2017 году. Она распространяется на около 1 млн жителей столицы и включает расселение 5 176 многоквартирных домов.