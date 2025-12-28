Леонтьев заработает около 60 млн рублей на новогодних корпоративах
Фото - © Losevsky Pavel / Фотобанк Лори
76-летний певец Валерий Леонтьев заработает минимум 60 млн рублей за новогодние праздники, сообщает Mash.
После выступления на корпоративе компании «Лукойл» артист проведет три частных концерта. Они будут распределены по каждому дню в календаре, так как из-за возраста ему тяжело петь и прыгать на сцене два раза за сутки.
Леонтьев прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. От отелей певец отказался, он живет в своей квартире. Сначала планировал выступить только на у «Лукойла», но потом пришли и другие заказчики. Для фанатов он готов сделать скидку — с 15 до 10 млн рублей.
Певец выступает только один раз в день и отказывается от второго мероприятия из-за высокой нагрузки на организм. Пока он находится в Москве, то планирует выступить минимум четыре раза на частных вечеринках. Его выступление попросили и 31 декабря.
За указанные концерты звезда эстрады заработает не менее 60 млн рублей. Потом он улетит, а 11 января снова вернется в Москву работать.
Райдер у певца небольшой и простой. Ему нужны минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.
