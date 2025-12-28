Леонтьев заработает около 60 млн рублей на новогодних корпоративах

После выступления на корпоративе компании «Лукойл» артист проведет три частных концерта. Они будут распределены по каждому дню в календаре, так как из-за возраста ему тяжело петь и прыгать на сцене два раза за сутки.

Леонтьев прилетел в Москву из Майами в 20-х числах декабря. От отелей певец отказался, он живет в своей квартире. Сначала планировал выступить только на у «Лукойла», но потом пришли и другие заказчики. Для фанатов он готов сделать скидку — с 15 до 10 млн рублей.

Певец выступает только один раз в день и отказывается от второго мероприятия из-за высокой нагрузки на организм. Пока он находится в Москве, то планирует выступить минимум четыре раза на частных вечеринках. Его выступление попросили и 31 декабря.

За указанные концерты звезда эстрады заработает не менее 60 млн рублей. Потом он улетит, а 11 января снова вернется в Москву работать.

Райдер у певца небольшой и простой. Ему нужны минеральная вода без газа, стол, зеркало, настольная лампа, фрукты, бутылка виски Macallan 18 лет, гладильная доска, вешалка и пачка салфеток.

