Похоже на медитацию: психолог назвала простой способ избавиться от стресса

Раскрашивание — это мощный инструмент нейрорегуляции, а не просто попытка вернуться в детство. Когда вы берете карандаш и начинаете заполнять пространство цветом, в мозге происходит удивительная трансформация. Об этом РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Фокус внимания сужается до контуров орнамента, заставляя навязчивые тревожные мысли отступить на задний план. Это состояние сродни глубокой медитации: ритмичные, монотонные движения руки синхронизируют работу полушарий и физиологически замедляют частоту сердечных сокращений.

«Миндалевидное тело, отвечающее за генерацию страха и стресса, наконец-то снижает свою активность и получает сигнал безопасности. В мире, где мы ежедневно сталкиваемся с тотальной непредсказуемостью, раскраска дает терапевтическое чувство полного контроля. Вы сами выбираете оттенки, вы решаете, где проходят границы. Этот крошечный островок порядка позволяет истощенной психике выдохнуть», — объяснила психолог.

Завершение даже небольшого фрагмента узора дарит мягкий выброс дофамина — гормона достижения. Готовый контур снимает парализующий страх чистого листа и ошибки, создавая абсолютно безопасную среду для экологичного сброса накопленного напряжения.

