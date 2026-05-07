Спиртное и наркотики: названа главная причина бытовых убийств и домашнего насилия

«Огромное количество домашнего насилия и даже бытовых убийств происходит в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По статистике — от 30% до 50%. Поэтому всегда решается вопрос, подлежит ли человек уголовной ответственности. Если он не несет наказание в тюрьме, которая реабилитацией не является, его надо отправлять в реабилитационный центр или в программу и работать с его зависимостью. А параллельно работать с контролем агрессии», — сказал Шуров.

По его словам, есть очень хорошие программы, позволяющие человеку прорабатывать свою агрессию, но тут все упирается в желание. К сожалению, очень часто у таких лиц есть большие проблемы с мотивацией.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отметила, что большое количество жертв домашнего боится обращаться за помощью или не знает, как это сделать.

