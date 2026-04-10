«Больше не будет таких»: Григорий Лепс назвал женщину номер один в своей жизни
Фото - © Илья Питалев/РИА Новости
Народный артист России Григорий Лепс назвал бывшую супругу Анну Шаплыкову главной женщиной в своей жизни, сообщает журнал Super.ru.
«Бывшая супруга… Великолепная женщина! Женщина номер один в моей жизни. Больше не будет таких женщин. Мой грех!», — откровенно высказался Лепс в интервью на музыкальной премии «Жара», отрывок которого опубликовал в своих соцсетях.
При этом исполнитель хита «Рюмка водки на столе» отметил, что у него прекрасные отношения, как с бывшей супругой, так и детьми.
Певец добавил, что его сердце всегда будет занято. Правда, не романтическими отношениями, а музыкой.
Ранее Григорий Лепс заявил, что снова мечтает стать отцом. При этом возлюбленной у народного артиста России сейчас нет.
