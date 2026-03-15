Лепс признался, что желает снова стать отцом
Народный артист России Григорий Лепс поделился, что снова мечтает стать отцом, сообщает РИА Новости.
По словам певца, он желает появления дочери и сына. При этом возлюбленной у него сейчас нет.
«Рассматриваю еще детей. Обязательно родим еще парочку — девочку и мальчика. С кем — пока не знаю. Бог даст, пошлет кого-нибудь», — заявил Лепс.
Ранее Григорий Лепс был в отношениях с молодой Авророй Кибой. Однако пара рассталась в конце января. Артист прокомментировал разрыв фразой: «Катись оно все».
