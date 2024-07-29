Более 70 заявок из РФ подали на гастроконкурс «Территории будущего. Москва 2030»

Гастрономический конкурс форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» привлек внимание мастеров кулинарного искусства из разных регионов РФ. На него подали заявки из свыше 70 субъектов страны, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Так, за три недели заявки подали повара из столицы, Подмосковья, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Костромской, Ивановской областей, Ставропольского края, Карелии и т. д.

С 6 августа участники конкурса будут удивлять мастерством не только профессиональное жюри, в которое вошли пять московских рестораторов, но и всех гостей форума-фестиваля. Председателем жюри будет ресторатор Дмитрий Левицкий.

Для конкурсантов подготовили торговые шале, пять из них оборудуют уличным грилем. Повара должны приготовить оригинальное блюдо весом не менее 150 граммов и стоимостью до 300 рублей. Им нужно будет создать блюдо из продуктов российского происхождения. Один из шеф-поваров планирует приготовить блюдо из Ялты. Это будет пшеничная лепешка на гриле со специями и паприкой, мидиями в темпуре, красным луком, овощами, ореховым соусом и сыром чеддер.

Еще участники планируют угощать гостей филе оленины с папоротником, лисичками и брусничным соусом, осетинскими пирогами и перепечами с сыром, чебуреками с командорским кальмаром и рыбой, хычинами с мясом халяль и соусом «Тузлук», российскими суши и многим другим.

Повара проведут по два кулинарных мастер-класса на сцене. Специалисты подробно расскажут о тонкостях приготовления блюд и приготовят их.

Победители конкурса будут определены до 8 сентября. Награждение лучших состоится в Москве в День города.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» пройдет с 1 августа по 8 сентября. В мегаполисе будут работать 30 площадок. Гости мероприятия смогут узнать о развитии столицы: технологиях, экономике, транспорте, промышленности, культуре, спорте и образовании.