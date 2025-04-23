Более 300 мероприятий к 80-летию победы в ВОВ проведут в парках Подмосковья

В период с 1 по 9 мая в парках Московской области проведут более 300 мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне, сообщил зампред правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

«У нас запланировано большое количество мероприятий в Подмосковье с 1 по 9 мая. Более 300 мероприятий состоятся во всех округах Подмосковья, свыше 300 мероприятий — в парках культуры и отдыха. Также (пройдут — ред.) 27 тематических выставок, акция „Сад памяти“», — заявил Хайкин во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона.

Он добавил, что в указанные даты планируется провести более 3 тыс. мероприятий в домах культуры, около 2,5 тыс. — в подмосковных библиотеках. Кроме того, в регионе проведут более 600 спортивных событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн.

«Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание, поучаствовать в этом очень важном уже традиционном мероприятии», — сказал глава региона.