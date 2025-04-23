Андрей Воробьев пригласил поучаствовать в акции «Бессмертный полк» онлайн

Акция «Бессмертный» полк в этом году в Подмосковье пройдет в онлайн-формате, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы будем информировать и приглашать всех, у кого есть желание, поучаствовать в этом очень важном уже традиционном мероприятии», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор выразил надежду, что в школах также соответствующая работа по информированию будет проведена.

Ранее Воробьев подчеркнул, что необходимо обеспечить безопасность на мероприятиях в регионе к 9 Мая.

Любой желающий в рамках акции «Бессмертный полк» может прислать на специальный сайт фотографию своего ветерана Великой Отечественной войны. Онлайн-шествие будет транслироваться на множестве различных ресурсов. Заявки принимают до 6 мая по ссылке.