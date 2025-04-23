Андрей Воробьев: необходимо обеспечить безопасность на мероприятиях к 9 Мая
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях, посвященных празднованию 9 Мая, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия накануне праздников необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.
Он уточнил, что каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.
Ранее Воробьев призвал коммунальные службы привести скверы, парки и памятники в достойный вид ко Дню Победы.
«Подготовка к майским праздникам и к 80-летию Победы — это святое. Важно, чтобы все, что чтит память, все наши скверы, парки, мемориалы, все, что посещают наши люди, выглядело достойно», — сказал губернатор.
Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.