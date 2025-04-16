Воробьев: все парки и монументы должны выглядеть достойно ко Дню Победы

«Подготовка к майским праздникам и к 80-летию Победы — это святое. Важно, чтобы всё, что чтит память, все наши скверы, парки, мемориалы, все, что посещают наши люди, выглядело достойно», — сказал губернатор в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Ранее Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.