Более 1,1 тыс мастер-классов объединят детей на фестивале «Московская весна»

сегодня в 21:43

Научные и творческие мастер-классы проведут для детей на «Московской весне»

Организаторы фестиваля «Московская весна» приглашают семьи с детьми поучаствовать в более 1100 мастер-классах на творческие, научные и кулинарные темы, сообщает пресс-служба «Московских сезонов».

Специалисты расскажут участникам и зрителям мастер-классов азы садоводства, подарят мини-огороды для подоконников и горшочки с чайными травами. Детей научат делать обложки к любимым книгам и мастерить солнечные браслеты.

Один из мастер-классов проведут ученые научной студии МГТУ имени Баумана. На улице Вешняковской 9 и 12 мая в 15:00, 10 мая в 13:00 и 11 мая в 12:00 школьникам расскажут, как работает оптика, раскроют секреты радуги и солнечного света.

Любители эстетики смогут смастерить весенние украшения на Площади Революции, где будут работать уютные мастерские. Детей научат делать волшебные фонари из бумаги и бисера.

В рамках фестиваля пройдет много активностей на историческую тему, а День Победы станет ключевым событием торжества. Подробную информацию и расписание мастер-классов можно посмотреть на сайте городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Ранее организаторы фестиваля «Московская весна» сообщили, что в рамках мероприятия горожанам и гостям столицы представятуникальное барабанное шоу Drumma Queens.