На Украине произошел побег российских военнопленных. Одному из них 18 лет

Четверо российских военнопленных сбежали из-под конвоя в городе Краматорск (ДНР), находящемся под контролем украинских властей. В ВСУ считают, что беглецы могут попытаться угнать автомобиль для дальнейшего передвижения, сообщает «Царьград» со ссылкой на публикацию ориентировки одним из офицеров 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Судя по документу, который распространяется в Сети, бежавшим армейцам от 18 до 42 лет.

Судя по документу, который публикуют различные украинские паблики и СМИ, российские военные бежали из плена 14 июля. Пленные могут скрываться на территориях частных домов на окраинах Краматорска, говорится в украинской ориентировке.

Военных ВСУ и силовиков приказано при необходимости «ликвидировать на месте» сбежавших военнопленных.

Популярный военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале призвал жителей Краматорска помочь российским армейцам, которые сбежали из плена. На опубликованной обозревателем ориентировке говорится, что самому младшему из бежавших военных 18 лет, самому старшему — 42 года.