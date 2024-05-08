Уникальное барабанное шоу Drumma Queens покажут на фестивале «Московская весна»

С 6 по 12 мая в столице России проходит фестиваль «Московская весна», сценические программы которого в общей сложности превышают 300 часов, сообщили организаторы мероприятия «Московские сезоны».

В разных районах города на площадках фестиваля для местных жителей и гостей столицы пройдут спектакли и концерты, на площадке на Городецкой улице состоится уникальное барабанное шоу Drumma Queens. Оно запланировано на 14:00

В проезде Серебрякова 10 мая в 15:00 и на Бульваре Дмитрия Донского 11 мая в 15:00 выступает вокальный квартет «Республика». Коллектив часто принимает участие в телевизионных шоу, таких как «Две звезды» и «Песня года».

Прославившийся благодаря сериалу «Слова пацана» певец Антон Самойлов порадует поклонников творчеством 12 мая на Волгоградском проспекте в 18:00.

Организаторы фестиваля приглашают москвичей и гостей столицы присоединиться к мероприятию и насладиться творчеством в кругу близких и друзей. Желающие смогут также покататься на самокатах и сдать нормы ГТО.