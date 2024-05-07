Покататься на самокате и сдать нормы ГТО можно будет на фестивале «Московская весна»

Жители и гости столицы 9 мая смогут сдать облегченные нормативы ГТО, а также принять участие в бесплатных тренировках в скейт-парках и в спортивном ориентировании в рамках фестивалей «Московская весна», сообщает оргкомитет «Московских сезонов».

Фестиваль особое внимание уделяет спортивным активностям на свежем воздухе. На 27 площадках все желающие могут начать утро и зарядки и продолжить силовой тренировкой. Чаще всего разминки проводится в 13:00; 16:00 и 18:00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется.

Также в дни проведения фестиваля на площадках в сквере у Гольяновского пруда, на Авиационной улице и на улице Адмирала Руднева можно принять участие в спортивном ориентировании. Участники при помощи навигации пройдут спортивную трассу через контрольные пункты.

Между спортивными активностями командам будут задавать тематические вопросы о весне, цветах и красоте жизни. Участников будут ждать сладкие призы и памятная фотография. Спортивное ориентирование проводится в порядке живой очереди для всех желающих. В каждой команде до 30 человек, мероприятие рассчитано для детей от 6 лет.

Помимо этого, на 24 окружных площадках фестиваля в День Победы москвичи и гости города могут сдать облегченные нормативы ГТО. к этому занятию допускаются все желающие от 6 лет. Также в ежедневном формате на площадках «Московской весны» проходит состязание на определение «Самого сильного жителя района». Рекордсмена нагадят медалью, дипломом, сладким подарком и гостевым визитом в фитнес клуб.

В рамках фестиваля работают комфортабельные скейт-парки. Бесплатные занятия от профессиональных тренеров проводятся с понедельника по субботу с 16:30 до 18:30. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте «Московских сезонов».

Помимо этого, большой современный роллердром работает на Площади Революции. Дети от 3 до 10 лет в сопровождении взрослых могут сделать первые шаги на роликовых коньках. Подросткам от 10 до 14 лет для посещения площадки достаточно письменного согласия родителя. Стоимость проката составляет 50 рублей.