Врач Филева рассказала, что делать, если ребенок искупался в городском фонтане

Врач Филева: если ребенок искупался в фонтане, надо вымыть его с мылом

Если ребенок искупался в городском фонтане, то необходимо тщательно вымыть ребенка с мылом и наблюдать за возможными симптомами, сообщила РИАМО врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Если контакт с водой из фонтана все же произошел, важно тщательно вымыть ребенка с мылом и наблюдать за возможными симптомами — сыпью, расстройствами пищеварения, покраснением глаз. В случае их появления следует сразу обратиться к врачу», – сказала Филева.

Она добавила, что купание в городских фонтанах также может быть травмоопасным: их дно часто покрыто скользким налетом из водорослей и грязи, что увеличивает риск падений.

«Для очистки воды в фонтанах иногда используются агрессивные химические реагенты, которые в высоких концентрациях могут вызывать раздражение кожи, слизистых оболочек, а также аллергические реакции и интоксикацию. лучше отказаться от купания в таких фонтанах и в случае детей – отдать предпочтение безопасным альтернативам», – отметила врач.

Она заключила, что хороший вариант – детские бассейны с проточным водообменом или оборудованные пляжи.