Блогер Артем Чекалин задолжал ФНС почти 1 млн рублей

Чекалин до сих пор содержится под домашним арестом. Недавно ему слегка смягчили наказание. Он может встречаться с близкими родственниками, среди которых и младший брат.

За блогером числятся четыре фирмы. Среди них есть и «Би фит». Через эту компанию Чекалин вместе с супругой Лерчек продавали косметику и курсы по достижению идеальной фигуры.

Каждый год выручка фирмы составляла три млрд рублей. Она снизилась только в 2023 году — до 808 млн рублей. После того, как Артем Чекалин и Лерчек развелись, им обоим принадлежит всего по 37,5% акций в компании.

4 октября семью блогеров поместили под домашний арест до 26 ноября. Против них открыто уголовное дело о валютных операциях с использованием подложных документов.

Ранее поместье Валерии в подмосковной Истре подешевело на 1 млрд рублей. Это произошло из-за недостроя, отсутствия спроса и двух владельцев.