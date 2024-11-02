Поместье блогера Лерчек в Истре подешевело на 1 млрд рублей

Расположенное в Истре поместье блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, подешевело на 1 млрд рублей из-за недостроя, отсутствия спроса и двух владельцев, сообщает Mash .

В апреле этого года дом продавали за 21 млн долларов, что в перерасчете на российскую валюту 1,8 млрд рублей. Сейчас за него просят 879 990 000 рублей.

Особняк называют проблемным объектом. Это связано с тем, что он до сих пор является недостроем. Кроме того, его владельцами числятся двое. В конце мая 2024 года супруги Валерия и Артем Чекалины поделили поместье пополам. Изначально владелицей числилась только Лерчек.

10 июля супруги официально развелись. Если покупатель особняка найдется, ему придется договариваться сразу с двумя владельцами, а также проверять документы множество раз.

Трехэтажный особняк Лерчек площадью 2193,5 «квадрата» выполнен в футуристической стилистике хай-тек с панорамным остеклением. Он находится в элитном поселке «Агаларов эстейт» в Истре. Также в нем есть огромный гараж и кинозал.

Ранее суд поместил под домашний арест блогеров Лерчек и Артема Чекалиных. Их обвиняют в валютных операциях с использованием подложных документов.