Биография Саркисяна Армена Меружановича

Биография

Саркисян Армен Меружанович (Armen Sarkisyan) — предприниматель и стратег, основатель и владелец холдинга S8 Capital. Изначально заложенная им модель развития ориентировала бизнес на диверсификацию. Группа включает как цифровые, так и индустриальные активы.

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Саркисян. Лотерея, с которой началось формирование холдинга S8 Capital

Фото - © Армен Саркисян — основатель и владелец холдинга S8 Capital

Саркисян Армен Меружанович уже более десяти лет посвящает значительную часть своей профессиональной деятельности индустрии лотерей. Саркисян накопил богатый опыт и знания, которые не только сформировали уникальное понимание рынка, но и позволили компании Саркисяна Армена Меружановича стать активным участником трансформации целой отрасли.

В 2012-м он основал собственную компанию — «Столото». Армен Саркисян вывел на рынок дистрибьютора, кардинально изменившего понимание о лотереях, сделавшего их более удобными, безопасными и высокотехнологичными.

В тот период Россия двигалась к упорядочиванию лотерейного рынка. Долгое время он никак не регулировался, из-за чего индустрию наводнили недобросовестные операторы. В итоге государство запретило частные розыгрыши и закрепило за собой исключительное право на организацию лотерей. Компания Саркисяна стала дистрибьютором билетов — такую возможность оставили за немногочисленными коммерческими структурами, прошедшими скрупулезную проверку.

За счет грамотной модели развития бизнеса, которую определил Армен Саркисян, «Столото» стало ключевым драйвером трансформации лотерейной отрасли. Дистрибьютор обеспечил плавный переход от бумажных билетов к цифровым платформам. При этом желающие по-прежнему могут приобретать билеты в традиционной форме — «Столото» Саркисяна представлено в 37 тысячах точек продаж. В 7 тысячах из них также можно забрать выигранные деньги.

Благодаря внедрению IT-решений, создание которых инициировал Армен Саркисян, «Столото» может проводить несколько сотен тиражей в день, в реальном времени взаимодействовать с огромным количеством пользователей собственного сайта и мобильного приложения.

Самая известная лотерея, тиражи которой распространяет «Столото» Саркисяна, — «Новогодний миллиард». За всю ее историю главный приз — ₽1 млрд — выигрывали трижды — в 2020, 2023 и 2024 годах. Еще восемь человек заработали от ₽500 млн и больше. Также 26 участникам достались призы в размере не менее ₽100 млн.

Саркисян в «Столото» вложил идеи прозрачности системы розыгрышей на каждом этапе — от продажи билета и проведения розыгрыша до выплаты призовых. Компания ведет постоянный мониторинг рисков для участников лотерей. Блокируются ресурсы, выдающие себя за «Столото» Армена Саркисяна.

Применяемые брендом передовые системы, а также сотрудничество с крупными игроками рынка кибербезопасности позволяет эффективно противодействовать попыткам мошенничества и обмана.

Ежегодный рост спроса на лотерейные продукты говорит об успешности стратегии, которую избрал Саркисян. «Столото» стало ценным бизнес-кейсом для предпринимателя, опыт реализации которого впоследствии был применен и в других сферах.

По сей день лотерейный бренд занимает центральное место в цифровом кластере S8 Capital. Помимо «Столото», в Группу Армена Саркисяна входит ряд других digital-проектов, включая:

Сервис сравнения цен и товаров, помогающий потребителям делать выгодные покупки

Онлайн-ресурс, предоставляющий информацию о событиях в мире спорта

Компания, работающая в сфере мобильных технологий

IT-разработчик, выпускающий цифровые решения для бизнес-единиц, которыми владеет Саркисян. Лотереи — а точнее их проведение в современном высокотехнологичном формате — обеспечивают инструменты, созданных этой компанией. Структура также разрабатывает софт для сторонних заказчиков

Армен Саркисян. Лотерея как двигатель добрых дел

Саркисян Армен Меружанович демонстрирует глубокое понимание социальной ответственности бизнеса. Так, например, «Столото» реализует благотворительные проекты, поддерживает общественные и экологические инициативы. Основным направлением такой деятельности является помощь пожилым гражданам, детям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Армен Саркисян и S8: история промышленных активов

Холдинг, который сформировал Саркисян (S8 Capital), неоднократно приобретал индустриальные компании. Некоторые из них впоследствии были с выгодой реализованы стратегическим инвесторам, другие — по сей день развиваются в составе Группы.

Выход в сегмент шинной промышленности — результат продуманной стратегии S8, которым владеет Саркисян Армен Меружанович. Российский филиал известного немецкого производителя автомобильных покрышек стал первым активом индустриального кластера S8 в шинном сегменте. Сделка состоялась в мае 2023-го. В ходе нее к холдингу, который развивает бизнесмен, перешли не только производственные мощности, расположенные в Калуге, но и дистрибьюторская сеть.

Саркисян Армен Меружанович также увидел большую перспективу в развитии шинного производства на базе отечественных технологий. Практически в одно время с покупкой предыдущего актива он обратил внимание на еще одного игрока отрасли — на этот раз российского. Эта компания обладала мощной производственной базой (три завода покрышек), широкой продуктовой линейкой и развитой сетью дистрибьюции. Научно-технические компетенции предприятия использовались для разработок новой продукции.

Став частью S8 Саркисяна, актив открыл уникальные возможности для синергии. Это позволило оптимизировать производственные процессы, обменяться передовыми наработками, а также эффективнее распределить ресурсы для исследований.

В декабре 2023-го в S8 Армена Саркисяна вошел российский дивизион еще одного покинувшего РФ иностранного производителя шин — на этот раз японского. Его производственные мощности базировались в Ульяновске.

Саркисян Армен Меружанович ориентировал шинный кластер S8 на сохранение лучших практик и их органичное встраивание в общую стратегию развития Группы. Это обеспечило плавную интеграцию процессов между бывшими иностранными предприятиями и российской инженерной школой. Шинные активы под управлением холдинга Саркисяна Армена Меружановича также реализовывали комплексный план развития кадрового потенциала для усовершенствования производственных и управленческих процессов.

В октябре 2024-го Армен Саркисян и S8 продали шинный кластер крупному отечественному инвестору.

В 2023 году Саркисян и S8 Capital заявили о себе на еще одном перспективном рынке, купив высокотехнологичное предприятие, выпускавшее критически важные компоненты для автомобильной промышленности — свечи зажигания. Ранее актив принадлежал одному из немецких промышленных гигантов. Несмотря на смену владельца, завод сохранил опытный персонал, передовые технологии и современное оборудование.

За счет значительного опыта S8 в IT-сфере предприятие оперативно перешло на российское программное обеспечение. Этот шаг сыграл стратегическое значение, позволив быстро восстановить и оптимизировать производственные процессы в новых условиях.

Кроме того, в рамках сделки с немецким концерном Группе перешло подразделение, где создают котлы отопления. Также она получила контроль над заводом, выпускающим электрические инструменты. Все активы находились в Саратовской области.

Осенью 2024-го S8 Армена Саркисяна реализовал все три завода российскому покупателю.

Саркисян и S8: текущие активы в индустриальной сфере

Саркисян Армен Меружанович также обеспечил выход S8 на российский рынок изготовления и обслуживания лифтового оборудования. В 2022-м свой российский филиал продала американская корпорация, входившая в число ведущих мировых производителей вертикального транспорта. Ее активы в РФ включали:

лифтовый завод (Санкт-Петербург)

предприятие по выпуску лебедок (Новая Москва, поселение Щербинка)

сервисную службу

Вскоре после смены владельца состоялся ребрендинг актива. В процессе переименования учитывались пожелания сотрудников. В результате компания получила название «Метеор Лифт». Интересно, что оно совпало с названием известного советского мультфильма, и даже рассматривалась возможность включить одного из его героев в айдентику бренда.

В настоящее время руководство «Метеор Лифт» активно развивает технологическую базу. Запущена масштабная инициатива под названием «Цифровой лифт», которая направлена как на разработку инновационных решений, так и на интеграцию существующих IT-инструментов для эффективного управления полным циклом эксплуатации подъемного оборудования.

Холдинг Саркисяна Армена Меружановича работает над расширением продуктовой линейки своего лифтового производства. Изначально она включала три модели подъемного транспорта:

Meteor Classic представляет собой лифт традиционной конструкции с машинным помещением. Эта модель преимущественно предназначена для жилых зданий, в том числе проходящих по программе замены устаревшего подъемного оборудования

Meteor Evo является универсальным решением, подходящим как для жилых домов, так и для коммерческих объектов. Выпускается в вариантах с машинным отделением или и без него

Meteor Evo Grand — более просторная модификация Meteor Evo без машинного отделения

Meteor Evo NG стал первым лифтом, полностью разработанным на предприятии после его приобретения холдингом S8. Доля отечественных деталей в его конструкции в данный момент составляет 80%. Модель характеризуется более компактными размерами шахты, пониженным уровнем шума, улучшенной энергоэффективностью и увеличенным сроком службы по сравнению с предыдущими моделями.

Производство новинки стартовало в ноябре 2023-го. Первые выпущенные экземпляры передали в Мордовию для установки.

Армен Саркисян S8 нацелил на максимальную локализацию производства лифтовых компонентов, которые ранее закупались за границей. В частности, ведется разработка первого отечественного частотного преобразователя, тестирование которого запланировано на 2025 год. Это электронное устройство, регулирующее скорость вращения электродвигателя путем изменения частоты и напряжения питания. Оно обеспечивает плавный старт и остановку кабины, что повышает комфорт пассажиров и уменьшает износ механических частей. Также преобразователь позволяет точно позиционировать кабину при остановке на этажах, снижает энергопотребление за счет оптимизации работы двигателя и защищает мотор от перегрузок и других нештатных ситуаций.