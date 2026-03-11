Без денег и документов: российская стриптизерша бомжует в Камбодже

Стриптизерша из Орла застряла в Камбодже без денег и документов, но возвращаться на родину не хочет. Она вынуждена попрошайничать, чтобы оплатить посуточный хостел, сообщает Telegram-канал «Поток» .

Изначально Алена приехала в Таиланд по рабочей визе Work Permit. Зарабатывала она с раскруток «на коктейли», а иногда танцевала на пилоне. Вскоре ее отправили в командировку в Камбоджу.

Однако в первый день день россиянку ограбили — она осталась без денег и документов. На работу без паспорта ее не приняли. Девушка два месяца пыталась восстановить документы, обратилась в Консульство РФ, где за оформление паспорта с нее потребовали 100 долларов.

Сейчас Алена вынуждена занимать деньги у знакомых, чтобы оплатить жилье в посуточном хостеле. Кроме того, у нее истекла виза, из-за чего девушке грозит штраф в 1 тыс. долларов. Однако возвращаться в Россию девушка не хочет — она все еще мечтает построить лучшую жизнь за границей.

В Орле у стриптизерши осталась мама-учительница, а ее отец давно ушел из семьи.

Между тем онлифанщица, порно-гимнастка и участница «Дома-2» Юлия Реутова бомжует в Таиланде. Девушка оказалась в таком положении из-за наркотической зависимости.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.