Живет на пляже, крадет продукты: порно-гимнастка с зависимостью застряла в Таиланде

Звездная порно-гимнастка и экс-участница «Дома-2» Юлия Реутова уже год живет в палатке на пляже в Таиланде и крадет продукты, чтобы прокормиться. Девушка оказалась в таком положении из-за наркотической зависимости, сообщает Baza .

На Юлию обратил внимание российский блогер Нурлан Багиров, когда гулял по Паттайе. Девушка выглядела неухоженной и выбрасывала свои вещи в мусор. Блогер попытался помочь ей деньгами, но Реутова отказалась.

Тогда он решил найти близких Юлии. Блогеру написал бывший муж девушки и рассказал ее историю. Оказалось, что Юлия — мастер спорта по гимнастике, бывшая участница шоу «Дом-2» и «Минута славы», стриптизерша и порноактриса.

Девушка является гражданкой Украины, но в 2021 году она получила российский ВНЖ и находилась в Москве. В феврале 2022 года она вернулась в Киев, где рассчитывала пробыть всего пару дней. Сначала там у нее украли сумку с деньгами, а затем началась спецоперация. У девушки не было возможности вернуться в Россию, и в 2024 году она переехала в Польшу.

Там она начала страдать от психологических проблем. Затем ее пригласили в Таиланд на съемки музыкального клипа. Девушка сначала работала, но затем стала принимать наркотики. Продюсер расторг с ней контракт.

Из-за зависимости у Юлии иногда случались срывы — она могла что-то поджечь или сломать. Однажды она принесла в квартиру курицу и заявила, что будет с ней жить. Сейчас у нее нет денег, девушка живет в палатке на пляже и питается чем придется.

Активисты решили спасти Юлию. Они помогают ей с восстановлением документов, чтобы Реутова могла вернуться в Россию. Также они считают, что девушке нужна длительная психиатрическая помощь. Общественники хотят стабилизировать состояние гимнастки. 18 февраля к ней прилетят родители.

