«Белые розы» на Лубянке: Пашинян в шляпе снял «клип» на фоне здания ФСБ

сегодня в 17:14

Пашинян в шляпе снял «клип» на фоне здания ФСБ на Лубянке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео из Москвы, куда он приехал на заседание межправсовета ЕАЭС. Политик выложил в свой Telegram-канал короткий ролик, записанный на фоне здания ФСБ России на Лубянке (Большая Лубянка, дом 2).

На записи глава армянского правительства позирует в шляпе и показывает подписчикам жест в виде сердца. В этот момент на фоне звучит известная композиция российской группы «Ласковый май» — «Белые розы».

«Желаю вам всего наилучшего и хорошего дня, всех люблю», — подписал ролик премьер, добавив эмодзи армянского флага.

К слову, в ходе визита в Москву у армянской делегации возникли трудности: самолет Пашиняна ночью не смог сразу приземлиться из-за временного закрытия воздушного пространства столицы. Лайнер отправляли в аэропорт Санкт-Петербурга.

По приезде в Москву Никола Пашиняна также встретили протестным митингом, который прошел у армянского посольства.

