«Освободи священников»: Пашиняна «тепло» встретили у посольства Армении в Москве

Пашиняна встретили митингом у посольства Армении в Москве

Митинг прошел у посольства Армении в Москве в день приезда премьер-министра республики Никола Пашиняна в российскую столицу. Люди выражают протест против решения армянских властей о задержании священнослужителей и бизнесмена Самвела Карапетяна, сообщает Baza .

Пашинян в четверг прибыл в Москву. В день его приезда возле посольства в Армянском переулке собралось около 300 человек. Среди них — общественники, священнослужители, бойцы СВО.

Митингующие требовали от армянских властей освободить всех задержанных ранее священников. Они также называли решения Пашиняна антиконституционными.

Ранее суд в Ереване приговорил архиепископа Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна к двум годам лишения свободы за призывы к захвату власти.

Утром в четверг борт Пашиняна не смог сесть в Москве из-за атаки украинских беспилотников. Самолет отправили в петербургский аэропорт Пулково, позднее он вернулся в столицу РФ.

