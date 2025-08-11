Беглов запретил мигрантам работать в курьерских службах Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов расширил запрет на привлечение иностранцев с патентами к работе. Теперь ограничение коснулось курьерской службы, мигранты больше не смогут трудоустраиваться в такие компании, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга .

Согласно новому постановлению, подписанному Бегловым, работодатели города больше не смогут нанимать иностранных граждан для доставки. Ранее подобный запрет уже действовал в сфере такси, а теперь распространился и на курьерскую деятельность (ОКВЭД 53).

Изменения внесены в постановление № 60-пг от 28 июля 2025 года и вступят в силу в текущем году. Власти решили упорядочить рынок курьерских услуг, где в настоящее время процветает неофициальное трудоустройство. Новые меры коснутся всех видов курьерской деятельности — от транспортной доставки до доставки еды на дом.

Главная цель инициативы — сократить теневую занятость и повысить качество обслуживания клиентов. Ожидается, что это создаст дополнительные рабочие места для россиян, особенно для молодых людей и студентов, которые смогут работать в легальном секторе доставки.

«По статистике, иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа занятых в секторе, поэтому данная мера не повлияет на стабильность рынка доставки. Для адаптации бизнеса к новым требованиям установлен трехмесячный переходный период для корректировки кадровой политики в соответствии с новыми требованиями», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Беглов подписал запрет на работу мигрантов в такси, после этого лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что депутаты будут продвигать и поддерживать эту инициативу по всей стране.