В ЛДПР предложили запретить мигрантам работать в такси по всей стране

Мигранты в России могут потерять право трудоустраиваться в такси

После того как губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал запрет на работу мигрантов в такси, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что депутаты будут продвигать и поддерживать эту инициативу по всей стране. ЛДПР хочет добиться того, чтобы мигранты в России больше не могли садиться за руль такси, пишет Газета.ru .

«ЛДПР поддерживает решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова запретить мигрантам водить такси в Северной столице. <…> Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом, безусловно, да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Если внедряемая практика в Санкт-Петербурге покажет хороший результат, то депутаты ЛДПР будут продвигать эту инициативу по всей стране. Причиной такого решения Слуцкий назвал увеличившееся на 24% число смертельных аварий, которые произошли по вине водителей-мигрантов в 2024 году.

Слуцкий считает, что жизни и здоровье россиян нельзя доверять плохо подготовленным водителям-мигрантам, которые могут быть склонны к агрессивному стилю вождения.

28 июля Беглов подписал постановление, которое запретит иностранцам работать в такси в Петербурге до конца 2025 года. Так городские власти хотят повысить качество услуг и безопасность в такси.