Baza: Куклачев находится в тяжелом состоянии после операции

Народный артист РСФСР и худрук Театра кошек Юрий Куклачев находится в тяжелом состоянии после операции, сообщает Telegram-канал Baza .

Ранее Куклачеву стало плохо во время его юбилейного концерта в столичном «Вегас Сити Холле». Худруку Театра кошек исполнилось 75 лет.

Родные артиста вызвали медиков. Врачи срочно доставили пациента в больницу.

В медучреждении Куклачеву провели операцию. По предварительным данным, у него случился инсульт.