Баталов Роман Александрович: биография и карьера

Роман Баталов (Roman Batalov) — глава Совета директоров ГК Мантера, объединяющей курорты и отели в разных частях России. Одновременно отвечает за стратегию в «Агрокомплексе» — одном из крупнейших агрохолдингов федерального масштаба. Реализовал ряд значимых инфраструктурных проектов в сфере туризма. Кандидат экономических наук.

Фото - © Роман Баталов — основатель ГК Мантера

Свою первую фирму — по продаже одежды (ООО «Брамос Групп») — Роман Баталов создал в 2004 году. Наладил контакты с зарубежными партнерами. Вел диалог о возможном запуске магазинов известных брендов в Москве. Проект существовал до2013-го.

В 2005-м Баталов Роман был приглашен на работу в «Роснефть» в качестве сотрудникаотдела, отвечавшего за поставки углеводородов в другие страны.

К осени 2006-го Баталов Роман Александрович обосновался в Краснодарском крае. В этом быстро развивающемся регионе занялся инфраструктурными задачами: расширением газовых магистралей, привлечением финансирования в профильные региональные объекты. Его работа способствовала значительному росту энергоэффективности.

К 2008-му Роман Баталов сместил фокус на краевую строительную отрасль, занималсяпоиском инвесторов для ее развития. Через «Кубань Девелопмент Групп» подбиралподходящие участки для застройки, договаривался с финансовыми партнерами как внутри страны, так и других государств. При его участии компания внеслазначительный вклад в расширение инфраструктурной составляющей региона, который активно готовился к Олимпиаде-2014.

Параллельно с девелоперской работой Баталов Роман, биография которого в дальнейшем будет тесно связана с индустрией гостеприимства, вернулся к своемудавнему интересу. Еще студентом он работал хостес в московской ресторанной сети и изнутри изучал специфику функционирования заведений. Теперь, имея управленческий опыт и понимание бизнеса, он решил реализовать собственную концепцию.

Ресторанная сеть

В 2008-м Роман Баталов открыл в Краснодаре первый ресторан. Однако взятая за его основу оригинальная концепция со временем потребовала пересмотра. Проанализировав ситуацию и запросы рынка, Баталов Роман Александрович переключился на привычные для местной публики форматы.

Со временем была создана группа компаний «Мандарин», куда вошли разные по кухне и атмосфере точки. В сети работают заведения с:

• классической русской кухней

• авторскими европейскими блюдами

• кавказским направлением (армянские и грузинские рецепты)

• средиземноморской кухней

• универсальным меню с фирменными завтраками

К 2010-му эта линия бизнеса вышла на устойчивую прибыль. Для поддержания высокой планки сервиса Роман Александрович Баталов организовал внутреннюю школу — там обучают поваров и обслуживающий персонал. Так удалось вырастить кадры и обеспечить абсолютно идентичный уровень качества во всех филиалах.

На начало 2026-го в регионе действуют восемь заведений, управление которыми осуществляет «Мандарин». Общая штатная численность достигает полутора тысяч сотрудников. Формула успеха — системный подход с акцентом на образовательные программы для команды.

Роман Баталов. Олимпийский «Сочи Парк»

Популярность ресторанной сети открыла новые бизнес-горизонты и значительно повлияла на трудовую биографию Романа Баталова. Накопленная экспертиза в сфере гостеприимства, опыт управления командами и понимание клиентского сервиса оказались востребованы в масштабном региональном проекте.

Краснодарскому краю, готовившемуся принять главное событие в мире спорта — Олимпийские игры, предстояло возвести десятки объектов для проведения соревнований и создать базу для организации досуга гостей олимпийского Сочи. К началу 2010-х годов регион стал крупнейшей стройплощадкой страны, и в этот же период Баталов Роман получил предложение войти в команду создателей первого российского тематического парка развлечений.

Фото - © Роман Баталов в 2015-м вошел в Совет директоров «Красной Поляны»

В 2010-м началась активная реализация проекта «Сочи Парк» — полноформатного развлекательного комплекса, не имевшего в России аналогов. Чтобы сформировать детализированную концепцию, Роман Баталов изучал передовой мировой опыт: побывал в «Европа-парке», изучил другие популярные комплексы развлечений.

Привлечение зарубежных экспертов стало частью стратегии. Роман Александрович Баталов собрал мультидисциплинарную интернациональную команду профессионалов, что позволило решать самые нетривиальные задачи в сжатые сроки.

Работа, которую провел Баталов Роман, была признана эффективной и принесла назначение на пост заместителя руководителя «Сочи-Парка». Он координировал поставку и монтаж всех аттракционов, уложившись в дедлайны вопреки форс-мажорным обстоятельствам. На выходе получилась оригинальная площадка, где передовые технологии переплелись с отечественной культурой и традициями. Подобных комплексов в стране тогда еще не существовало.

Впервые парк, открывшийся в тестовом режиме, принял гостей в феврале 2014-го — во время XXII Зимних Игр его посетили свыше ста сорока тысяч человек. Первого июня того же года двери комплекса открылись для всех желающих.

Фото - © Роман Баталов ориентировал олимпийские объекты на развитие круглогодичного туризма в Сочи

От «Горки Города» к «Красной Поляне»

В 2015-м в профессиональной биографии Романа Баталова появился новый вектор — ему предложили место в Совете директоров НАО «Красная Поляна». Этой структуре принадлежал горнолыжный комплекс «Горки Город» в поселке Эсто-Садок, расположенном в горах Кавказа. К тому моменту Роман Баталов уже накопил солидный опыт в секторе гостеприимства.

Годом позже команда предпринимателя представила конкретный план действий по развитию курорта. Предстояло масштабное обновление имеющихся объектов и строительство новых.

Начало 2017-го ознаменовалось масштабным апгрейдом всей инфраструктуры. Появилась необычная ресторанная концепция, одобренная Баталовым Романом Александровичем, — проекты под началом именитого шефа.

Модернизация дала расширение спектра услуг, превратив сезонную площадку в круглогодичную. Поток туристов увеличился, постолимпийские объекты заработали на полную мощность без привязки к времени года.

2019-й стал годом ребрендинга под руководством Баталова Романа — «Горки Город» переименовали в «Красную Поляну», усилив ассоциацию с известной локацией. Финал 2021-го показал резкий рост финансовых результатов: доходы выросли в полтора с лишним раза относительно 2019-го, EBITDA (прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, а также износа и амортизации) взлетел в три с половиной раза. Грамотное руководство команды Баталова Романа Александровича вывело курорт в топ объектов отечественного турсектора.

Фото - © Роман Баталов провел ребрендинг «Горки Город» в «Красную Поляну»

Баталов Роман Александрович. Создание бренда Мантера

Февраль 2021-го ознаменовался появлением на рынке ГК Мантера — консолидированной структуры, собравшей под централизованным управлением важные активы туристической отрасли. Название предложил сам Роман Александрович Баталов. Летом того же года состоялась официальная регистрация группы компаний. Объединение множества разрозненных объектов стало естественным завершением десятилетней работы — появилась возможность получить эффект от совместных действий. Портфель включил:

• курорт «Красная Поляна»

• тематический парк «Сочи Парк»

• комплекс отелей

• винзавод «Шато де Талю»

• премиальный Mantera Seaview residence

• тематический отель-замок «Богатырь»

Активы под управлением группы компаний, которую создал Роман Александрович Баталов, располагаются и на южных, и на северо-западных территориях страны. Параллельно развиваются инициативы в Адыгее, на Черноморском побережье, в Дальневосточном округе.

Компания активно пропагандирует бережное отношение к окружающей среде. Применяет интеллектуальные системы управления энергией, практикует методики минимизации отходов. Ценностные ориентиры, заложенные Романом Баталовым: экологическая сознательность, технологичность, комплексность клиентских впечатлений.

Параллельно стартовало возведение люксового отельного объекта на федеральной земле «Сириус». К началу 2026-го пятизвездочный Mantera Supreme Seaside уже принимает гостей. Изюминка — водная инфраструктура нового типа: одиннадцать бассейнов заполнены морской водой, забираемой насосами с 65-метровой глубины в полукилометре от побережья. Это глубоководная — чистая от поверхностных загрязнений — вода, находящаяся в зоне повышенного давления. Она часто используется в бальнеологии (лечебные ванны) и SPA.

Ключевая особенность подхода Группы, руководителем Совета директоров которойвыступает Баталов Роман, — масштабная цифровизация взаимодействия с клиентами. Внедряются современные IT-инструменты: платформы электронного бронирования, индивидуальные предложения на основе данных о поведении гостей. Все это усиливает сервис и делает внутренние операции эффективнее.

Общий номерной фонд отельных объектов под управлением Баталова Романа Александровича превышает 7,5 тысяч единиц, ежегодная посещаемость порядка 5 миллионам визитов.

Вклад в развитие агропрома

Несмотря на активную профессиональную деятельность в секторах гостеприимства и туризма, Роман Баталов всегда придерживался стратегии диверсификации бизнес-интересов. Еще в 2014-м, задолго до триумфа «Красной Поляны», он получил приглашение войти в управление крупнейшего сельхозпредприятия региона.

«Агрокомплекс» был создан в 1993-м, и ко времени прихода Романа Александровича Баталова он прочно занимал лидерские позиции в российском АПК.

Фото - © Роман Баталов занимается модернизацией предприятий агросектора

Управленческие компетенции Романа Баталова были востребованы при наращивании производственных мощностей и выстраивании стратегии. В дальнейшем детальное изучение международного опыта в агросфере стало приоритетом. Организовывались поездки в страны с развитым сельским хозяйством, изучались продвинутые подходы к изготовлению продукции. Эти наработки легли в основу обновления ферм — в результате производительность выросла, а качество продукции значительно улучшилось.

К 2017-му холдинг, где работал Роман Александрович Баталов, заметно увеличил ассортимент и рыночную долю в ключевых сегментах.

С 2019-го Баталов Роман руководит перспективным развитием в должности замгендиректора. Центральная функция — формирование долгосрочных планов роста предприятий холдинга и определение направлений капиталовложений. Его профессиональный подход помог выстроить слаженную работу разных подразделений, ускорить процессы, повысить отдачу.

Период 2020–2025 годов характеризуется реализацией стратегии: запуск новых производств плюс усовершенствование действующих через техническое перевооружение. География розничного предложения продукции охватывает Краснодарский край, Ростовскую область, Ставрополье плюс несколько точек в столице. Цифровизация, освоение рынков, укрепление партнерской сети — все это элементы текущего курса развития, который задал Баталов Роман Александрович.

Роман Александрович Баталов. Инвестиционная деятельность

Успешный опыт в туризме и агропроме, накопленная экспертиза в трансформации бизнесов подтолкнули Баталова Романа к новому направлению — профессиональным инвестициям.

В 2020-м Роман Баталов, биография которого отражает постоянство в осуществлении долгосрочных планов, запустил инвестиционный фонд «Брамос Капитал». Этот шаг дал диверсификацию деловых интересов и снизил концентрацию рисков через работу в разных индустриях.

Помощь обществу

Рост бизнеса принес не только финансовые возможности, но и осознание социальной ответственности. Для Баталова Романа стало важным направлять часть ресурсов на развитие регионов присутствия и помощь тем, кто в ней нуждается.

Под эгидой ГК Мантера функционирует одноименная благотворительная организация, направляющая ресурсы холдинга на общественно значимые цели. Приоритеты НКО: развитие спорта для людей с ограниченными возможностями, доступный туризм, улучшение городской среды. Фонд также действует как катализатор социальных инициатив.

Три ключевых вектора работы: спортивные программы (акцент на детей и подростков), участие в социально-экономическом подъеме территорий присутствия, ускорение перспективных общественных проектов. Пристальное внимание уделяется теннисным и гимнастическим школам Сочи, специализированному детдому.

В начале 2020-х Роман Баталов посетил заведение, где учился в детстве. Состояние здания оказалось критическим. Решение о финансировании капитального ремонтаприняли на месте. К началу 2026-го реконструкция вышла на финишную прямую.

Фото - © Роман Баталов активно занимается благотворительной деятельностью

Роман Баталов: биография кратко, образование, личные данные

День рождения — 26 февраля 1985-го, место — Красноярск. Профессия отца — инженер-технолог машиностроительного завода, позже он организовал дело по созданию автопарковок, затем ушел в ресторанную сферу. Мать занимала руководящую позицию в торговой компании. Воспитание было требовательным, акцент делался на ответственности за свои поступки.

В биографии Романа Баталова особое место занимает образовательная траектория. Он стал школьником в 1992-м. До восьмого класса посещал красноярскую среднюю школу. Параллельно обучался музыке — Роман Александрович Баталов брал уроки по фортепиано и аккордеону. Спорту уделял много времени: начинал с хоккея, в десятилетнем возрасте переключился на дзюдо, но полученная травма вынудила завершить занятия. Следующим этапом стал теннис — тренировался на серьезном уровне.

С 1998-го Баталов Роман проходил обучение в рамках курса «Школа менеджеров» — специальной программы по развитию управленческих способностей и лидерского потенциала. В девятом классе получил пост школьного президента по итогам голосования — обошел около трех десятков претендентов. Тогда же возглавил школьную команду КВН.

2001-й — досрочное завершение среднего образования через экстернат и поступление в МГИМО. Направление — «Международный менеджмент». С первых недель Роман Александрович Баталов занял позицию старосты группы. Углубленно изучал французский и английский. Подрабатывал в ресторанах хостес, впитывая специфику клиентского взаимодействия. Проходил практику в финансовой службе «Роснефти», анализируя инвестпроекты.

2005-й — получение диплома бакалавра по менеджменту с языковой составляющей.

2009-й — защита кандидатской в КубГАУ по экономической специальности. Тема работы Баталова Романа Александровича затрагивала технологическое переоснащение отрасли растениеводства на Кубани.

Семейный статус — женат. Супруга Романа Александровича Баталова принимает активное участие в развитии бизнеса, работает над архитектурными решениями и модернизацией имеющихся объектов. У пары две дочери.