Один из крупнейших туристических холдингов РФ Mantera хочет выйти на биржу

Отечественный туристический холдинг Mantera, который занимается развитием курортов «Красная Поляна» и «Архыз», планирует в 2028 году начать выход на биржу. В его портфеле проекты свыше чем на 100 млрд рублей, сообщает РБК .

«Провести IPO — это, безусловно, наша мега-идея. Но мы будет готовы к началу этого процесса не раньше 2028 года. Причем подчеркиваю, что именно к началу процесса», — сказал гендиректор Mantera Вадим Трукшин.

По его словам, сейчас компания работает над этим вопросом. Специалисты занимаются объединением и централизацией, которые также являются элементами данного процесса.

Кроме того, в стратегии Mantera до 2028 года — планы на наращивание турпотока на ее курорты до 10 млн туристов ежегодно. Самый популярный курорт — «Красную Поляну» в Сочи — посещают 1,5 млн туристов в год, «Архыз» в 2024 году принял свыше 1 млн отдыхающих.

Как отметил Трукшин, совокупный объем трафика, который привлекают объекты холдинга, последние три года увеличивается с темпом более чем 40% в год — это больше среднерыночного темпа роста.

Он представил еще одну задачу компании — иметь инфраструктуру полного цикла, чтобы отдыхающий не хотел выходить за пределы курортов и мог провести отпуск в периметре «экосистемы впечатлений», в которую входят горнолыжные курорты, гостиничная инфраструктура, парки развлечений, рестораны, игорная зона и туроператор.