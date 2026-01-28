Подмосковье внедряет цифровые сервисы для всех этапов строительства

На портале «Цифровой регион» собраны цифровые решения для строительной отрасли Московской области, которые охватывают все этапы — от принятия решения до контроля вывоза отходов, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Портал «Цифровой регион» объединяет цифровые сервисы, предназначенные для оптимизации строительных процессов в Подмосковье. По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, внедрение этих решений позволило сократить количество нарушений, повысить эффективность и сэкономить ресурсы. Все инструменты доступны для изучения и внедрения, а опыт региона открыт для других субъектов и бизнеса.

В разделе «Цифровые решения Подмосковья» пользователи могут ознакомиться с реализованными практиками и выбрать интересующую сферу с помощью фильтра. В блоке «Строительство» представлены проекты, такие как «Центр содействия строительству» — единая площадка для взаимодействия органов власти и участников строительного процесса, позволяющая получать согласования без лишних процедур и отслеживать статус проектов онлайн.

Еще одним примером является сервис «ВсеСети» для электронного согласования строительства сетей, который ускорил процесс согласований с года до двух недель. Всего на платформе «Цифровой регион» размещено 318 решений из более чем 50 регионов России. Органы власти и бизнес могут не только изучать и внедрять эти решения, но и размещать собственные инициативы по цифровизации отраслей Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.