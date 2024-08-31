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Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на свадебный автобус в Подмосковье

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении на свадебный автобус в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.

Накануне на улице Центральной между водителями черного внедорожника Infiniti QX и микроавтобуса произошел конфликт. Четверо мужчин на джипе преследовали автобус, а затем разбили пассажирское стекло, осколки которого поранили пассажиров, в том числе детей.

Правоохранительные органы задержали водителя и пассажиров внедорожника. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Бастрыкин поручил доложить о доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах случившегося.