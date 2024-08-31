Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на свадебный автобус в Подмосковье
Фото - © © Илья Андриянов / Фотобанк Лори
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о нападении на свадебный автобус в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ведомства.
Накануне на улице Центральной между водителями черного внедорожника Infiniti QX и микроавтобуса произошел конфликт. Четверо мужчин на джипе преследовали автобус, а затем разбили пассажирское стекло, осколки которого поранили пассажиров, в том числе детей.
Правоохранительные органы задержали водителя и пассажиров внедорожника. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
Бастрыкин поручил доложить о доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах случившегося.