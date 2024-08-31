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Mash: банда вооруженных мужчин напала на свадебный автобус в Подмосковье

Банда вооруженных мужчин на автомобиле Infiniti атаковала на свадебный автобус в Подмосковье. Они решили, что транспорт их подрезал, перегородили дорогу и начали бить стекла. Об этом сообщает Mash .

Неизвестные обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись. Полицейские утроили погоню за хулиганами и задержали четверых агрессивных злоумышленников в кальянной на улице Талсинской в Щелкове.

У мужчин изъяли иномарку, на которой стрелки были в день нападения. Следком возбудил уголовное дело.