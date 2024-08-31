В Подмосковье задержали 4 подозреваемых в нападении на свадебный микроавтобус

Сотрудники полиции задержали четверых подозреваемых в вооруженном нападении на свадебный микроавтобус в городском округе Щелково. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Задержанными оказались Адам Т. 2000 года рождения, Изнаур А. 1991 года рождения, Мансур Э. 1997 года рождения и Шамиль М. 1996 года рождения. Трое мужчин приехали в Подмосковье из Чеченской Республики, еще один — из Ростовской области.

Черный внедорожник Infiniti QX подозреваемых был отправлен на штрафстоянку.

В субботу банда вооруженных мужчин на джипе атаковала свадебный автобус в Щелкове. По словам водителя микроавтобуса, после возникшего дорожного конфликта неизвестные начали преследовать автомобиль, угрожать оружием и заставлять остановиться.

При этом в погоне участвовал еще эвакуатор. Мужчины догнали микроавтобус и разбили одно из стекол, осколки которого порезали пассажиров, в том числе детей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).