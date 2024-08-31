Уголовное дело возбудили после нападения на свадебный автобус в Подмосковье

Уголовное дело возбудили по факту нападения группы мужчин на свадебный автобус в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Накануне на дороге по улице Центральной между водителями внедорожника и автобуса возник конфликт. Затем группа мужчин из вышла из автомобиля и разбили пассажирское стекло, осколки которого ранили пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

В настоящее время проводятся следственные действия, следователи и криминалисты допрашивают участников инцидента.

Как сообщает Mash, банда вооруженных мужчин на автомобиле Infiniti атаковала на свадебный автобус в Подмосковье. Неизвестные обстреляли праздничную процессию из травматического оружия и скрылись.