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Бастрыкин провел в Чечне совещание по крушению лайнера AZAL под Актау

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Грозном совещание по крушению пассажирского лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, сообщает пресс-служба ведомства.

Главе СК РФ доложили о расследовании обстоятельств крушения самолета, выполнявшего рейс Баку — Грозный. На борту возбушного судна находились граждане России, Казахстана, Азербайджана и Кыргызстана.

По факту авиакатастрофы было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Следователи и криминалисты с опытом расследования авиакатастроф объединены в следственно-оперативную группу, которая устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за инцидент с пассажирским самолетом, с потерпевшим крушение в Казахстане.

25 декабря летевший из Баку в Грозный азербайджанский самолет рухнул вблизи аэропорта Актау. Всего на борту находилось 62 пассажира и 5 членов экипажа. В результате авиакатастрофы выжили 29 человек.