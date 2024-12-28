Путин принес извинения Алиеву за инцидент с самолетом AZAL

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым извинился за инцидент с потерпевшим крушение в Казахстане пассажирским самолетом компании Azerbaijan Airlines, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин принес извинения, что трагедия произошла в воздушном пространстве России. Глава государства еще раз выразил соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

В разговоре лидеры стран отметили, что самолет неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорту Грозного. В это время город атаковали украинские беспилотники, а ПВО сбивала их. На данный момент профильные службы РФ, Азербайджана и Казахстана работают на месте крушения.

Ранее в авиационной компании Azerbaijan Airlines заявили, что самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, рухнул в Актау, по предварительным данным, из-за «внешнего воздействия».