Аварийные службы Химок устранили последствия циклона по 126 адресам

сегодня в 12:59

Коммунальные службы Химок продолжают устранять последствия непогоды. В настоящий момент специалисты провели восстановительные работы по 126 адресам во всех микрорайонах города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Бригады «Объединенного городского хозяйства», управляющих компаний, «Дирекции парков», а также сотрудники МЧС, Мособлэнерго и Россетей расчищают дороги и убирают поваленные деревья, восстанавливают дорожное движение и уличное освещение.

Сотрудники территориальных управлений ведут мониторинг обращений жителей, каждое из которых оперативно берётся в работу. Также в Химках работает оперативный штаб под руководством главы города Елены Земляковой.

По вопросам устранения последствий стихии звоните по телефонам:

Горячая линия администрации: +7 (495) 793-01-01.

Территориальные управления:

Новогорск-Планерная: +7 985 634-67-97;

Левобережный: +7 985 439-18-20;

Клязьма-Старбеево: +7 985 634-75-39;

Луневское: +7 985 634-73-93;

Сходня-Фирсановка: +7 985 634-43-91;

Кутузовское: +7 985 634-45-08;

Подрезково: + 7(985) 634-47-62.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что всю ночь со 2 на 3 мая проводилась работа по восстановлению электроснабжения в населенных пунктах, которые остались без света. Было собрано заседание штаба, в котором участвовало и руководство Россетей Московского региона.

«Все необходимое, чтобы вернуть свет в каждый дом, будет сделано в кратчайшие сроки», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья отмечал, что из-за непогоды были обесточены 237 линий электропередачи. Также без электричества остались 4,4 тыс. трансформаторных подстанций. Ситуация затронула 26 тыс. человек.