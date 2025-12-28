Артемий Лебедев назвал мессенджер WhatsApp* «говноедами»
Фото - © РИА Новости
Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал «говноедами» руководство мессенджера WhatsApp* за отказ соблюдать российское законодательство.
«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен *** и просто заблокирован на территории России. Потому что они говноеды», — заявил Лебедев в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».
Блогер добавил, что мессенджер Telegram взаимодействует с российскими правоохранительными органами, поэтому продолжит работать на территории России.
Ранее WhatsApp* пожаловался на ограничения, принятые в отношении него российскими властями. Мессенджер заявил, что Москва якобы пытается «лишить более 100 млн россиян права на частную переписку». В Госдуме реакцию руководства мессенджера назвали неконструктивным политическим заявлением.
*принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской на территории РФ.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.