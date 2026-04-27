Обвиняемый в незаконном выводе средств в ОАЭ по поддельным документам Артем Чекалин заплатил налоговой почти 1 млрд рублей, но это не спасло его от реального срока, сообщает «112» .

Мужчина отдал 900 млн рублей, но его все равно приговорили к 7 годам колонии, а также назначили ему штраф в размере 194 млн рублей. Защита обжаловала приговор. Сам Чекалин считает себя невиновным и хочет предъявить некие документы, доказывающие это.

В понедельник адвокат навестил блогера. По его словам, Чекалин не жалуется на условия содержания в СИЗО.

Его бывшая жена Валерия (Лерчек), которая также является фигуранткой дела, занимается продвижением своего нового бренда. Расследование в отношении нее поставлено на паузу из-за рака желудка четвертой стадии. Дело возобновят после выздоровления блогерши.

