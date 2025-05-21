Аромат твоей собаки: почему подушечки лап питомцев пахнут попкорном

Любовь к питомцам безгранична — многих хозяев умиляет в них буквально все, даже специфический запах. Это доказал недавний тренд в соцсетях, когда пользователи записывали короткие видео, на которых демонстрировали, как балдеют от запаха своего пса. С чем связан тот или иной аромат собаки, в каких ситуациях хозяевам стоит насторожиться, сообщил РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Заводя собаку, стоит быть готовым к тому, что привычный вам образ жизни, в котором у вас были свои обонятельные предпочтения, может перевернуться с ног на голову. Бывают ароматы, которые присутствуют с питомцем на протяжении всей жизни. А некоторые запахи должны стать причиной посещения ветеринарного врача. Если хозяин хочет минимизировать запах от животного, возможно, стоит рассмотреть породы, которые практически не линяют и не пахнут», — посоветовал Голубев.

Лапы

В интернете распространены обсуждения, что подушечки лап собак необычно пахнут: для одних — попкорном, для других — кукурузными чипсами. Пользователи даже придумали запаху свое название — frito feet. Причина такого запаха естественна и не должна беспокоить — дело в том, что на подушечках лап собаки расположены железы, увлажняющие кожу. Постепенно здесь скапливаются микроорганизмы.

«Вылизывая лапки, питомец усугубляет ситуацию. Размножаясь, бактерии становятся причиной специфического запаха. Но это естественно для нормальной микрофлоры и специально бороться с этим не нужно — достаточно мыть лапы специальной пенкой после каждой прогулки, а также в случае сильного загрязнения», — рассказал Голубев.

Уши

Сера, которая скапливается в ушах, может источать определенный запах. Но если он становится совсем резким и неприятным, напоминает испорченный сыр, возможно, есть место инфекции. Чтобы избежать осложнений, необходимо не откладывать визит к ветеринару.

Зубы

Еле уловимый запах изо рта собаки допустим, особенно после еды. У здоровых щенков, например, ротовая полость пахнет молоком. Но эта зона требует особого внимания. Неправильное питание и нерегулярный уход за зубами могут стать причиной галитоза.

«Если запах напоминает тухлую рыбу, отдает гнилью, необходимо проконсультироваться со специалистом. Возможно, придется пересмотреть рацион питомца и даже прибегнуть к чистке зубов под наркозом. Кроме того, важно приучить собаку к регулярному очищению полости рта специальной щеточкой и пастой — человеческая не подойдет! Опасен также запах ацетона — он может свидетельствовать о сахарном диабете», — отметил кинолог.

Анальные железы

С этой зоной связан, возможно, самый неприятный ароматный сюрприз питомца. У собак есть анальные железы, которые необходимо регулярно прочищать. Делать это можно у ветеринара, либо со временем научиться самому. Секрет анальных желез источает крайне неприятный запах — смесь гнилостного и рыбного.

Нерегулярный уход может привести к закупорке желез и даже воспалению — собака может начать ерзать попой по ковру.

Шерсть и кожа

На коже питомца также живут бактерии, которые могут стать причиной специфического аромата. Здоровый питомец не источает резкого запаха, но кожные заболевания могут стать его причиной, сопровождаться перхотью. Также запах собаки может усилиться после мытья — это нормально. Даже если четвероногий друг короткошерстный, он нуждается в качественном и регулярном уходе.

«Запах может быть как особенностью собачьей природы, так и сигналом серьезных заболеваний. Настораживать должен неприятный запах, а также его резкое изменение. Любое отклонение, тем более сопровождающееся нестандартным для питомца поведением, лучше как можно скорее обследовать у специалиста. Ведь между здоровым питомцем и счастливым практически всегда стоит знак равенства», — заключил Голубев.